السيسي يصل إلى قاعدة «برنيس»
الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:43 ص
وسام عطيةطباعة
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى أكبر قاعد جوبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وقالت رئاسة الجمهورية إن قاعدة «برنيس» العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكل المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.
وقالت رئاسة الجمهورية إن قاعدة «برنيس» العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكل المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.