السيسي يصل إلى قاعدة «برنيس»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى أكبر قاعد جوبحرية في منطقة البحر الأحمر.ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».وقالت رئاسة الجمهورية إن قاعدة «برنيس» العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكل المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.