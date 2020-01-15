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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتشفو خبيئة العساسيف: التكريم أسعدنا وفخورين بإنجازنا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:39 ص
مكتشفو خبيئة العساسيف
مكتشفو خبيئة العساسيف
هدى الأمير
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احتفى أثريو مصر، بمكتشفو "خبيئة العساسيف"، خلال الاحتفال بعيد الأثريين، والذي شهد حصول أعضاء البعثة المصرية التي يترأسها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتي نجحت في اكتشاف أكبر خبيئة مومياوات عرفها التاريخ، على الجائزة الأولى؛ تقديرًا وتكريمًا لجهودهم التي بذلوها خلال عملهم، والذي تم وسط أجواء صعبة.

وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، مساء الثلاثاء، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال سيد القرني، مفتش آثار بالبر الغربي، وعضو البعثة المصرية، إن تكريم أعضاء البعثة جعل الجميع يشعر بالفخر، وأنه كان بمثابة اكتمال للسعادة، والشرف الذي ناله أعضاء البعثة المصرية التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باكتشاف أكبر خبيئة مومياوات في تاريخ الحضارة المصرية، وأن جهودهم التي بذلوها خلال عملهم سوف يذكرها التاريخ دومًا، فأكتشاف 30 تابوتا أثريا ليس بالأمر الذي يحدث كل يوم، وأن توجيهات الدكتور مصطفى الوزيري لأعضاء بعثته نجحت في التغلب على أيام صعاب واجهت أعضاء البعثة خلال رحلة بحثهم على هذا الكشف الأثري العظيم.

وأضاف لـ"الدستور" أن الفوز بالجائزة الأولى ضمن جوائز الدكتور زاهي حواس، لهو أمر عظيم الشرف، وأعطى دفعة قوية لأعضاء البعثة للاستمرار في العمل، ومواصلة البحث عن آثار مصر، مشيرًا إلى أن أعضاء البعثة لم يتمكنوا جميعًا من الحضور، ولذلك اقتصر الأمر على حضوره بصحبة الدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، كممثلين لباقي أعضاء البعثة.

أما حنان حسان، عضو البعثة المصرية، أكدت على سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه البعثة في عيد الأثريين، مضيفة: "وما زاد من فخري أن البعثات المصرية استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، وأن آثار مصر اكتشفت بسواعد أبنائها، وأن المصري قادر على العمل في أصعب الظروف، وتحقيق أفضل معدلات النجاح".

وتضم خبيئة العساسيف مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوى الثاني 12 تابوتا، واصفًا إياها "بأنها ثالث أكبر خبيئة توابيت آدمية كبيرة تم اكتشافها في تاريخ الاكتشافات الأثرية المصرية.

حيث قام أعضاء البعثة البعثة المصرية العاملة في منطقة العساسيف، والتي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والتي تضم كلًا من: حنان حسان، وسيد القرني مفتشي آثار البر الغربي، وأحمد بغدادي كبير مفتشين المنطقة الوسطى، وعز الدين كمال مدير المنطقة الوسطى، وبهاء عبد الجابر مدير منطقة القرنة، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، الريس حمدي طايع رئيس العمال، ببدء العمل بموقع الاكتشاف ليعثروا على مجموعة من التوابيت لكهنة وكاهنات لمعبودات الأقصر للآلهة آمون وخنسو، حيث بلغ عددها حتى الآن 30 تابوتا، من بينها 3 توابيت لأطفال. تقع الخبيئة أعلى مقبرة TT28.
مكتشفو خبيئة العساسيف: التكريم أسعدنا وفخورين بإنجازنا
مكتشفو خبيئة العساسيف: التكريم أسعدنا وفخورين بإنجازنا
مكتشفو خبيئة العساسيف: التكريم أسعدنا وفخورين بإنجازنا
مكتشفو خبيئة العساسيف: التكريم أسعدنا وفخورين بإنجازنا

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