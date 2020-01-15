عقيلة صالح: تركيا حوّلت البحر المتوسط لـ «بؤرة توتر»

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم، إن الاتفاق السياسي نص على انسحاب الميليشيات من المدن كافة، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات ينص على انسحاب الميليشيات من المدن وهو ما لم يحدث.



وأضاف عقيلة صالح، أمام جلسة البرلمان العربي لمناقشة الملف الليبي، أن حكومة الوفاق لم تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، والميليشيات سيطرت على قرارات حكومة الوفاق في طرابلس، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة تسيطر على المصرف المركزي ومفاصل القرار كافة.



وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن مذكرتي التفاهم مع تركيا وقعتا دون موافقة مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن تركيا حولت منطقة البحر المتوسط إلى بؤرة توتر دولي.