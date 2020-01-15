بـ6 مليون جنيه مبيعات.. ختام معرض «ديارنا» اليوم

تختتم فعاليات معرض «ديارنا» الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في أرض المعارض بمدينة نصر، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد افتتاحه لمدة 21 يوما فى الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 15 يناير 2020، فى سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.



واستعرضت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول فعاليات المعرض والذى شهد إقبالا واسعا للأسر المصرية الراغبة في اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الأصيلة.



و أشار التقرير، إلى أن إجمالي المبيعات بلغت 6 مليون جنيه.



وكانت محافظة الفيوم ضيف شرف المعرض، كما تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة.



ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر، ليضم منتجات أكثر من 540 عارضا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من أشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.



