جامعة حلوان تطلق مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي

تطلق جامعة حلوان أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة، من أجل تحسين جودة العملية التعليمية ودعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها إلى ٦٣ برنامجًا، بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد ٢٣ برنامجًا جديدًا في نهاية هذا العام.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور ماجد نجم، تبني الجامعة لسياسة إدارة البرامج الجديدة في إطار مجموعة من القواعد الإدارية والمالية الموحدة والمعلنة بشفافية ورقابة الأداء الجامعي بها بشكل مستمر، ضمانًا لتحقيق الجودة المنشودة، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان مشهورة بالتخصصات الفريدة من نوعها ووجود عدد من البرامج المتميزة، والتي تتسم بدعمها لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع المحيط بالإضافة إلى دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.



وأوضح الدكتور ياسر جاد الله، مقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة، أن عملية الاختيار ستتم بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبء على موازنة الدولة، وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.