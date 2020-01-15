عقيلة صالح: أردوغان يريد إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا

طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم، أمام جلسة البرلمان العربي، التي عقدت لبحث الأزمة الليبية، بضرورة وجود دور للدول العربية لوضع حد للتدخلات الخارجية.



وقال عقيلة صالح، إن ليبيا تعاني اليوم من تدخلات أجنبية سافرة، مضيفًا أن ليبيا تتعرض لقرارات دولية ظالمة وانتهاك سيادة شعب مسالم.



واتهم "صالح" أردوغان بإحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا، مضيفًا أن ميليشيات مسلحة وإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس.



وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه من المؤسف أن ينصب المجتمع الدولي مجلسًا رئاسيًا يمنح تركيا حق التدخل ببلادي.



وتابع "صالح"، أن الجيش سيستكمل مهمته في تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، وقريبًا سنستكمل المهمة ونعيد العاصمة "المختطفة" لحضن الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي نصب مجلسًا رئاسيًا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا، مضيفًا أنه انتهت مدة وصلاحية المجلس الرئاسي.