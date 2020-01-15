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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صاحبة واقعة «شهيد الشهامة» بالدقهلية: في داهية الشنطة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:30 ص
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قال خالد عبدالتواب، أحد شهود العيان على واقعة مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية، إنه شاهد شاب يطارد لصوص يستقلون "توك توك" لسرقتهم حقيبة يد من إحدى السيدات.

وأضاف عبدالتواب لـ"الدستور"، أن أحد اللصوص ركله فاختل توازنه وسقط على الأرض؛ فدهسته سيارة مسرعة.

وأشار خالد البرعي، صديق شهيد الشهامة، إلى أن "محمد" تزوج منذ 9 أيام فقط لكنه قطع إجازته لاستئناف عمله بالمقهى.

وعبرت السيدة التي سرقت حقيبتها ورفضت ذكر اسمها عن حزنها الشديد لما حدث قائلة: "في داهية الشنطة و1000 شنطة قدام روح إنسان".

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد إبراهيم محمود العزيري، 30 سنة، عامل بإحدى المقاهي بطريق المعاهد بمدينة طلخا، أثناء مطاردته للصوص يستقلون "توك توك" خطفوا حقيبة يد من إحدى السيدات ليدفعه أحد اللصوص بالقدم خلال ملاحقته لهم؛ فتدهسه سيارة فيلقى مصرعه في الحال.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات مصطفى، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمود إبراهيم العزيزي، وشهرته "محمد العزيزي"، 30 عاما، ومقيم بقرية ميت عنتر مركز طلخا.

وتكثف مباحث طلخا من تحرياتها لسرعة ضبط الجناة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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