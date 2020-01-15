بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

بدأت اليوم الأربعاء بالقاهرة، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي.



ومن المقرر أن يصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.



كما يلقي وزير الخارجية السعودي كلمة أمام البرلمان العربي يستعرض فيها مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.



وتناقش جلسة البرلمان العربي أيضًا تطورات الأوضاع المستجدة في العراق في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يربو على 20 ألف مصاب وسيصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن ذلك.



كما يناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، وسيصدر البرلمان عددًا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي، وترفع الجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.