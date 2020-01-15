إطلاق 8 تماسيح في بحيرة ناصر بأسوان

نجحت وزارة البيئة في إعادة إطلاق 8 تماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وفريق وحدة التماسيح وشرطة البيئة والمسطحات، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بالتنوع البيولوجي والحياة البرية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحماية التنوع البيولوجي والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات لها، أنه تمت معاينة التماسيح وإجراء كل القياسات المطلوبة عليها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق، وذلك في إطار جهود الوزارة في تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وكذلك اتفاقية سايتس.



وكان قد تم ضبط التماسيح المذكورة خلال حملة تفتيشية للوزارة بمنطقة الهرم على محلات بيع الحيوانات الأسبوع الماضي بالمخالفة للقانون، حيث تم توفير الرعاية البيطرية لهم حتى تم الإطلاق.