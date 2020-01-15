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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني عن الشائعات: العدو يصطاد في الماء العكر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:25 ص
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
عائشة حسن
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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إكو ووكيل لجنة النقل، إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، وهي أحد حروب الجيل الرابع، موضحًا أن الشائعة هي مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابط، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها، خاصة فيما يتعلق بالأخبار.

وقال زين الدين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه تم رصد نحو 53 ألف شائعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهو ما يؤكد ضخامة حجم الظاهرة في مصر.

وشدد زين الدين على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي في تداول الشائعات كراعي أول لانتشارها بين المواطنين، وبشكل خاص فئة الشباب.

وأكد زين الدين وجود أفراد منتمين للجماعة الإرهابية يغرسون كره الوطن داخل نفوس المصريين بخطة ممنهجة، موضحًا أن الأخبار الكاذبة تجعل الكثير من الناس يشعرون بالإحباط.

وأكد زين الدين أنه على الدولة مصارحة الرأى العام بما يحدث حتى لا يصطاد الأعداء فى الماء العكر لافتًا إلى أنه لضرب الشائعات في المهد يجب أن نبادر بشرح وتفنيد الأدلة بالتفصيل، بأداء سريع للغاية بالإضافة إلى الاحترافية، مشيرًا إلى أننا بحاجة لمزيد من الحلول الحديثة لمواجهة الشائعات إلي جانب ما يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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