العقارات يهبط في بورصة قطر بمستهل التعاملات

هبط المؤشر العام للبورصة القطرية 0.06 %، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع المؤشر بنحو 63 نقطة، ليصل إلى مستوى 10630.68 نقطة.



وتصدر قطاع العقارات، التراجعات في تلك الأثناء بانخفاض نسبته 0.43 %، فيما تصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الارتفاعات بنحو 0.14 %.



وجاء سهم "المستثمرين" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 1.12 %، فيما تصدر سهم "المناعي" قائمة الاسهم المرتفعة بنحو 2.83 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة القطرية حتى اللحظة 11.71 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 431 صفقة حققت سيولة بقيمة 30 مليون ريال.



وتصدر سهم "الخليج الدولية"، نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 6.16 مليون سهم بقيمة 10.28 مليون ريال.