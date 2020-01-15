أسرار مصر الفرعونية محاضرة في قصر خديجة بحلوان

ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مكتبة الطفل والنشء بقصر خديجة محاضرة بعنوان «أسرار مصر الفرعونية»، يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 في تمام العاشرة صباحًا، وذلك بمقر قصر خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بحلوان، القاهرة.



يُلقي المحاضرة الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الآثار، والمُشرف على مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.



تتناول المحاضرة تاريخ مصر الفرعوني الزاخر بالأسرار؛ نظرًا لتفرده بوجود عدد كبير من الوثائق البردية المتنوعة بلغات وكتابات عديدة مثل: الهيروغليفية، واليونانية واللاتينية، والديموطيقية، والهيراطيقية، والقبطية. وقد أمدت هذه الثروة الهائلة من المصادر البردية المؤرخين على نطاق العالم بمعلومات قيِّمة عن الأحداث السياسية، والأحوال الإدارية، والنواحي الاقتصادية، والجوانب الاجتماعية بشكل فريد خلال تلك الحقبة المُهمة من تاريخ مصر.