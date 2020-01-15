بـ«الأسود» نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة (صورة)

شاركت الفنانة نشوى مصطفى، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نشوى في الصورة خلال تأدية مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل يارب".



وتشارك الفنانة نشوى مصطفى في مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.