التنمية المحلية: نخطط لرفع كفاءة الطرق في 3 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون مع وزارة النقل والمواصلات، للإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات.



وأشار وزير التنمية المحلية، خلال لقاء جمعه بوزير النقل الفريق كامل الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تأتي فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارا من العام المالي الحالي.



وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة العمل على تحسين الطرق وشبكة الطرق على مستوى محافظات الجمهورية.

