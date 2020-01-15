البنوك تدعم بورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في مُستهل تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع نمو قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.57%، مدفوعًا بزيادة سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بنسبة 0.93%.



ووفقًا للبيانات المتاحة على موقع السوق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.41%، بما يعادل 6.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1626.97 نقطة.



وتم تداول 492.81 ألف سهم، بسيولة بلغت 211.01 ألف دينار.



وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم الاستثمار بنسبة 0.07%، بينما انخفض وحيدًا قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.



كما ارتفع سهم شركة ألمنيوم البحرين ألبا بنسبة 1.41%، وسجل أيضًا أنشط التداولات من حيث الحجم بعد تداول 464.90 ألف سهم.