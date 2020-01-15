بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ «2 ثانوي»

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بشعبتيها العلمية والأدبية، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي.



ويؤدي طلاب الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، بنظام الـ open Book، ويواجه الطلاب اليوم اللغة الأجنبية الثانية، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 11 ظهرا.



بينما سيقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة الجغرافيا، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى الثانية ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيا بنظام الـ open Book.