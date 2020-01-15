«تنظيم جبهة النصرة» و«حادث محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة" ومحاكمة 14 متهما بحادث محطة مصر.



- محاكمة 16 متهما بتنظيم "جبهة النصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.



- محاكمة 14 متهما بحادث محطة مصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وعطل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار، ما أفسد معدات الجرار، وهذا ما تسبب في انفلاته، ومن ثم دخل المحطة مسرعًا وانفجر بها.



- محاكمة 271 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ "حسم ولواء الثورة 2".



ونسبت النيابة العامة للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.