رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تنظيم جبهة النصرة» و«حادث محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:39 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة" ومحاكمة 14 متهما بحادث محطة مصر.

- محاكمة 16 متهما بتنظيم "جبهة النصرة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

- محاكمة 14 متهما بحادث محطة مصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وعطل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار، ما أفسد معدات الجرار، وهذا ما تسبب في انفلاته، ومن ثم دخل المحطة مسرعًا وانفجر بها.

- محاكمة 271 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2"
تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ "حسم ولواء الثورة 2".

ونسبت النيابة العامة للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
كما أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد دقائق من افتتاحه.. إغلاق كافيه سعد الصغير بالدقي (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل إلقاء عامل جثة زوجته في الشارع بالنزهة

منذ حوالي 17 ساعة

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

بينها العطش الدائم.. أعراض أمراض البنكرياس

الرئيس نيوز

الخارجية: استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم بواشنطن

رئيس مجلس السيادة السوداني: المجال الجوي للسودان مفتوح

مباحثات السيسى ورئيس وزراء إيطاليا والمناورة قادر 2020 يتصدران صحف القاهرة

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منوعات

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا في 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

كشكول

انظلاق امتحانات الإعدادية بالوادي الجديد وغدًا بالقاهرة والجيزة والأسكندرية

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثاني الثانوي

تطبيق عملي لـ التوكاتسو .. طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

تعرف على نصيحة وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

اشتباكات بين الأمن العراقى وعناصر تنظيم داعش شمال غرب بغداد

مريدى الشيخة نور الصباح يحتلفون بذكرى "العارف المندوه" بالغربية

إدعاء كوسوفو يوجه تهم الإرهاب لرجل وامرأة ألبانيين

العراق: إعتقال ثلاثة "إرهابيين" في الأنبار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

«التشيع فى العالم العربى».. ملف العدد 60 من مجلة «ذوات»

عواض يقدم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب فى سوهاج

«رعاية المواهب وتنميتها».. ندوة تثقيفية بجنوب سيناء

الأمسية الشعرية الرابعة من فعاليات ملتقى الشعر العربي (صور)