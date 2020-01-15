الشرق الأوسط يسيطر على مباحثات بريطانيا ونيوزيلندا

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا على الحاجة إلى استمرار الحوار وتخفيف التوترات.



وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء - أن الجانبين التزما بالعمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك إبرام اتفاقية تجارة حرة طموحة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.



كما أكد جونسون وأرديرن أهمية التعاون المستمر لمواجهة تغير المناخ قبل انعقاد قمة "كوب 26" في جلاسكو في وقت لاحق من العام الجاري.