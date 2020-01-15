أمريكا تؤجج الحرب التجارية: العقوبات على بضائع الصين مستمرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب ممثل التجارة الأمريكية، في بيان مشترك أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين، الأربعاء، لا ينص على إلغاء هذه الرسوم.



وأضاف البيان: "ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل، أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماما".



ويأتي البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرج، قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يمكن إزالتها.



وتطالب بكين واشنطن، بإلغاء كل أو جزء من الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.



وجاء البيان عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في حربهما التجارية الدائرة منذ عامين، وتبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.