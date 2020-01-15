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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا في 2019

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:57 ص
جوردان هندرسون ولوسي
جوردان هندرسون ولوسي برونز
وكالات
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فوز جوردان هندرسون ولوسي برونز، بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة في إنجلترا لعام 2019.

وحصل هندرسون، قائد ليفربول، على جائزة الرجال متقدما على رحيم سترلينج وهاري كين، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه.

كما ساعد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما، المنتخب الإنجليزي، على التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 والحصول على المركز الثالث في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، كما وصل إلى 50 مباراة دولية في مارس.

وقادت برونز، التي نالت جائزة السيدات متفوقة على إيلين وايت وبيث ميد، أولمبيك ليون لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في مايو.

وكانت اللاعبة التي يبلغ عمرها 28 عاما وتشغل مركز الظهير الأيمن، ضمن تشكيلة إنجلترا التي بلغت قبل نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا.

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