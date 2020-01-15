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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطلب دعم السودان في تنفيذ قرارات مجلس الأمن لحل النزاع الليبي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:51 ص
مورجان أورتاجوس
مورجان أورتاجوس
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طلبت الولايات المتحدة من السودان دعمها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لحل النزاع الليبي في ظل مخاوف واشنطن بشأن الوضع في ليبيا.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن ذلك جاء خلال لقاء ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الثلاثاء) في واشنطن مع أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.

وأضافت أن هيل أكد خلال اللقاء الدعم الأمريكي الثابت لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، كما أشاد بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لجهودهم في دفع السلام والرخاء وحقوق الإنسان في السودان.

وشدد المسئول الأمريكي على أهمية استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية من خلال إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، كما ناقشا ما أحرز من تقدم في محادثات السلام بين السودان وجماعات المعارضة المسلحة، إضافة إلى الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية داخلية.

واستعرضت وزيرة الخارجية السودانية وهيل حاجة السودان بجميع المعايير السياسية والقانونية المطلوبة لشطب اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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