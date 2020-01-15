أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

تؤثر متلازمة القولون العصبي على ملايين الأشخاص حول العالم، ويقع أغلبية من يشكون من القولون العصبي بين سن المراهقة والأربعينات من العُمر.



وتجتمع مجموعة من الأعراض لتشكل هذه المتلازمة، أهمها: التناوب بين الإسهال والإمساك مع آلام البطن والانتفاخ وعدم انتظام حركة الأمعاء وتغير شكل البراز، وعادة ما تصاب النساء أكثر من الرجال بالقولون العصبي.



وتوجد عدة نظريات تقترح أسبابًا مختلفة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، منها ما يقترح حساسية الأمعاء والقولون، ومنها ما يقترح تأثير نوع معين من البكتريا، أو التأثر بهرموني سيروتونين وجاسترين اللذين يحركان مشاعر الفرح والقلق.



وتوجد عوامل تثير نوبات القولون العصبي أهمها:



استهلاك الكثير من الكافيين، سواء عن طريق القهوة أو المشروبات الغازية والرياضية.

الاكتئاب المزمن.

الأطعمة الغنية بالسكر وخاصة المكرّر، مثل الحلوى والكاندي والكعك.

أكل البصل.

كثرة الجلوس وقلة المشي والحركة.