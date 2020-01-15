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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

أبرز مواصفات سيارة هوندا الجديدة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:50 ص
Civic Type R
Civic Type R
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كشفت شركة هوندا النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Civic Type R الرياضية المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن، الموديل الجديد يتألق بطلاء أزرق جديد حصري يحمل الاسم Boost Blue، مع زيادة طفيفة في حجم شبكة المبرد من أجل تحسين دخول الهواء، بالإضافة إلى تعديل أقراص وبطانات المكابح من أجل زيادة قوة الكبح، كما تتألق المقصورة الداخلية بمقود جديد مكسو بفرش ألكانترا الفاخر.

وعلى الصعيد التقني، لازالت السيارة الرياضية تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، يزأر بقوة 320 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 420 نيوتن متر.

ولم تفصح هوندا عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد من أيقونتها الرياضية.

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