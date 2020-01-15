2.3 % نموًا فى شحنات الحاسبات الشخصية العالمية

حققت شحنات الحاسبات الشخصية العالمية نموًا نسبته 2.3% بإجمالي 70.6 مليون وحدة خلال الربع الأخير من العام 2019، حسبما أفاد تقرير صادر عن مؤسسة «جاتنر» الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق.



ووفقًا للتقرير، هيمنت شركة «لينوفو» الصينية على شحنات الحاسبات الشخصية العالمية بحصة سوقية بلغت 23.8%، تلتها «إتش بي» الأمريكية بحصة سوقية 22.2 %، ثم «ديل» الأمريكية بحصة 15.7%، لتحصل الشركات الثلاث مجتمعة على ما يقرب من 65% من شحنات الحاسبات الشخصية خلال الربع الأخير من العام 2019، مقابل 61% خلال الفترة ذاتها من العام 2018.



وفيما يخص عام 2019، تجاوز عدد شحنات الحاسبات الشخصية 261 مليون وحدة، بنمو نسبته 0.6 % مقارنة مع العام 2018.