«تويتر» يعتزم إطلاق ميزة «دفع بقشيش» بعملة «بتكوين»

تعتزم شركة «تويتر» الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بدفع «بقشيش» للآخرين بالعملة الرقمية «بتكوين».



وذكرت صحيفة «ذا إنفورميشت» الأمريكية أن منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» تدرس تطبيق ميزة جديدة للدفع الإلكتروني تسمح للأشخاص بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض.



ولم يتضح بعد إذا كانت ميزة «تويتر» الواعدة سوف تندمج مع شركة «سكوير» الأخرى التي يمتلكها الرئيس التنفيذي لـ «تويتر» جاك دورسي، والمتخصصة في الخدمات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة.



وكان «دورسي» قد توقع أن تصبح عملة «بتكوين» الرقمية في يوم من الأيام عملة الإنترنت ومدفوعات العملات الرقمية المتكاملة لشركته «سكوير».