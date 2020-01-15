الجيش السودانى: تمكنا من القضاء على التمرد بأقل الخسائر

قال الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش السوداني إن، أمن وحماية الشعب في سلم أولوياتنا.



وأضاف الجيش السوداني في بيانه حسبما أفادت "العربية" أن ما حدث اليوم من أحداث يعتبر تمردا على السلطة قائلا:" تمكنا من القضاء على التمرد بأقل الخسائر"



وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان لن نسمح بحدوث انقلاب في السودان.



واعتقلت قوات الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء، 43 فردا من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، بعد قيامهم بالتمرد وإطلاق النيران بشكل عشوائي على المواطنين.



وأعلن جهاز المخابرات العامة في بيان له استعادة السيطرة على جميع مقار المخابرات في الخرطوم التي سيطر عليها متمردي المخابرات.



وقال في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها أبو بكر دمبلاب (رئيس جهاز المخابرات) بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".



وقتل أحد أفراد الدعم في هيئة العمليات وأصيب آخرين خلال سيطرة الجيش على عملية التمرد.