«إنستجرام» تقدم ميزة الرسائل المباشرة على إصدارة المنصة عبر الويب

بدأت منصة مشاركة الصور الرقمية الشهيرة "إنستجرام" في جلب ميزة "الرسائل المباشرة" إلى إصدارها الخاص بالويب.



وبداية من أمس أصبح بمقدور نسبة ضئيلة من مستخدمي منصة "إنستجرام" حول العالم الوصول إلى "رسائلهم المباشرة" من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، والتي يتوقع أن يستفيد منها الشركات والمستخدمون المؤثرون، وأي مستخدم آخر يقوم بإرسال الكثير من الرسائل المباشرة.



وقالت المنصة إن إطلاق الميزة أمس هو إطلاق تجريبي، وإنها ستصدر لاحقا مزيدا من التفاصيل الخاصة بإطلاق الميزة على نطاق أكبر.



وتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي المنصة عبر إصدارة سطح المكتب نفس التجربة التي توفرها بالفعل عبر إصدارة الأجهزة المحمولة.