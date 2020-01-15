ارتفاع أسعار النفط.. "برنت" بـ64.41 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام بالتزامن مع توقيع الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس إلى 64.41 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" إلى 58.10 دولار للبرميل.



ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر اليوم.



كما يركز المستثمرون على مخزونات النفط في الولايات المتحدة والمقرر أن تُصدر بياناتها الأولية من معهد البترول الأمريكي.



وقال وزير الطاقة السعودي "الأمير عبد العزيز بن سلمان" إن بلاده ستعمل من أجل استقرار سوق النفط في وقت يتسم بالتوتر الأمريكي الإيراني المتزايد، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، سيواصلون الحد من مستويات الإنتاج النفطي والتي من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل.