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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. مستقبل وطن ينظم ورشة عمل للأطفال ذوى الهمم بالخارجة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:32 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد علي مهدي
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ينفذ حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، عصر اليوم الأربعاء، بقيادة وإشراف النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة، ورشة عمل للأطفال ذوي الهمم وبإشراف المهندسة ابتسام أبو رحاب، أمينة المرأة بالحزب في المحافظة.

أكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أن الورشة تنفذ للأطفال من ذوي الهمم بعنوان "كيفية تدوير خامات البيئة في أعمال مفيدة" - بمركز شباب مدينة الخارجة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء ١٥ يناير الجاري.

أضافت أن، تلك الفاعلية تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم ذوي الهمم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

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