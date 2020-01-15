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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقف إطلاق النار وهدوء أمنى فى الخرطوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:14 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
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يصدر الجيش السوداني بعد قليل بيانًا حول الأحداث التي وقعت، مساء أمس الثلاثاء، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأفادت فضائية «العربية» بتوقف إطلاق النار وهدوء أمني في الخرطوم.

واعتقلت قوات الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء، 43 فردًا من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، بعد قيامهم بالتمرد وإطلاق النيران بشكل عشوائي على المواطنين.

وأعلن جهاز المخابرات العامة، في بيان له، استعادة السيطرة على جميع مقار المخابرات في الخرطوم التي سيطر عليها متمردي المخابرات.

وقال الجهاز، في بيان له، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «بحمد الله تم احتواء الموقف، وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها أبو بكر دمبلاب رئيس جهاز المخابرات بنفسه، وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم».

وقتل أحد أفراد الدعم في هيئة العمليات، وأصيب آخرين خلال سيطرة الجيش على عملية التمرد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بعد أن أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء؛ احتجاجًا على المقابل المادي الذي حصلوا عليه نظير إنهاء خدماتهم، ما أدى لإغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا.

وأذاع التلفزيون السوداني بيانًا لوزير الإعلام، فيصل محمد صالح، قال فيه: «إنَّ المسلحين عاملون سابقون في الجهاز رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح».

وأوضح: «تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم، وسلاحهم للقوات النظامية».

ويعد إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.

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