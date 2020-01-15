مارك إسبر: البنتاجون مستعد لبناء الجدار الحدودى مع المكسيك

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مساء أمس الثلاثاء، إن "البنتاجون" مستعد لتوفير التمويل اللازم لإنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس دونالد ترامب كان يسعى إلى البحث عن تمويل إضافي يصل إلى 7.2 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وذلك لتوفير التمويل الخاص بالجدار الحدودي.



وقال إسبر، خلال لقاء جمعه مع نظيره الياباني، إن "الأولوية بالنسبة لوزارة الدفاع هي حماية الحدود".



وأضاف أن الحدود الجنوبية الغربية أمر يتعلق بالأمن، لهذا فإننا سنبحث كيف نستطيع العمل لحل هذه المشكلة لكننا لا نزال ملتزمون بدعم وزارة الأمن الداخلي ومهمتها.



وبسؤاله عن إذا ما كان هذا يتضمن دعما ماليا أيضا قال إسبر:"إذا كان هذا ما تحتاجه البلاد فإننا على استعداد لتقديم الدعم في هذا الأمر".



وبحسب الصحيفة فإن إدارة ترامب تريد استخدام 3.7 مليار دولار من الدعم المالي للجيش الأمريكي و3.5 مليار دولار أخرى من الأموال المخصصة لمكافحة المخدرات للسماح للحكومة ببناء 885 ميلا من الجدار على الحدود المكسيكية في العام المالي الحالي.



وفي تعليقه على ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "ليس لدى وزارة الدفاع أي إعلان آخر عن هذا الأمر الخاص ببناء الجدار الحدودي."