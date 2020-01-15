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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكى ينخفض 0.42% فى بداية التعامل بطوكيو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:28 ص
مؤشر نيكي
مؤشر نيكي
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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.42% مسجلًا 23923.48 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.39% ليصل إلى 1733.79 نقطة.

ويشار إلى أن الأسهم اليابانية صعدت، أمس الثلاثاء، في نهاية جلسة التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وعلى إثرها زاد أمس مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 24. 176 نقطة أو ما يعادل 74. 0% ليصل إلى 81. 24026 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر4 نقطة، أو27ر0%، ليصل إلى 77ر1739 نقطة.

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