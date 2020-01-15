السيطرة على حريق نشب بمزرعة نخيل فى الداخلة

شب حريق هائل، بمنطقة عين الطيبة بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد بإحدي المناطق الزراعية بالقرب من محطة كهرباء مدينة موط بالطريق الدائري، على مساحة فدان من أشجار النخيل.



تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بمركز الداخلة، يفيد نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الطيبة بمدينة موط بمركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي سيطرت على الحريق، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحريق لتأمين مكان الحريق والتأكد من عدم وجود مصابين خاصة أنها بمحاذاة المناطق السكنية.



وتم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي تم السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة وفرض سياج أمني عازل لحصار النيران.



تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.