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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

خبيرة تجميل تقدم بعض النصائح لاختيار المكياج

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:05 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
نور أيمن
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تقع الفتيات في أزمة اختيار المكياج الذي يمكن أن يتناسب مع يومها، ويتطلب أساليب معينة، لهذا نقدم لكي بعض النصائح بحسب خبيرة المكياج سمر خالد.

عند وضع المكياج في الصباح يجب أن يبعد عن المنتجات الثقيلة ذي الألوان الصاخبة والمتعددة، واستبداله بالمكياج الخفيف الذي يمكنك تطبيقه وتعلمه من خلال عدة خطوات.

أولا: البرايمر
تقول خبيرة الموضة يجب البدء بتوزيع البرايمر على كامل الوجه للحصول على مكياج سلس وناعم، حيث أن بعض الفتيات لا تهتم بهذه النقطة، ويمكن يستبدل البرايمر المعروف بماء الورد في حال عدم وجوده، ومن ثم يطبق الفاونديشن المماثل للون البشرة الطبيعي أو نوع من الكريم المفضل لديك.

ثانيا: اخفاء عيوب البشرة
يمكن اخفاء عيوب البشرة بإستخدام الكونسيلر الذي يكون مكانه الطبيعي اسفل العين ايضا، ثم يوزع على جانبي أنفك وعلى زوايا شفتيكِ وتعتبر هذه الخطوة الأهم لكونها تخفي عيوب البشرة والهالات السوداء للذهاب للعمل بإطلالة مميزة.

ثالثا: شكل العيون والوجنتين
لابد أن يكون مكياج الصباح بألوان هادئة، لذلك اختاري ألوان ظلال العيون من الوردي والمشمشي والبيج، وبدلًا من الكونتور يمكنك الاكتفاء فقط بتوزيع البلاشر على وجنتيكِ القريب من الوردي ايضا ودرجات البيج.

رابعًا: الحاجبين
يمكن الحصول على مكياج كامل عندما تحددي حاجبيك، لذا مشطيها ومن ثم قومي بتحديدها باستخدام الجل أو القلم المخصص للحواجب حسمبا أوضحت خبيرة التجميل.

خامسا: الرموش
تلعب الماسكارا دورا كبيرا في برز شكل العين بجانب انها تعطي كثافة دون الشعور بكونك بمكياج مثير اثناء تواجدك بالعمل ما يسبب لكي الحرج.

سادسا: أحمر الشفاه
ينتهى المكياج الهاديء الطبيعي الذي يتناسب مع العمل بتطبيق أحمر الشفاه بالألوان الطبيعية مثل الوردي والنيود.

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