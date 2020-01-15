مادورو: سنحطم أسنان الإمبرياليين إذا هددوا أمن فنزويلا

توعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"تحطيم أسنان الإمبرياليين" في حال هددوا الأمن والسلام في فنزويلا.



وقال مادورو - في خطابه السنوي الموجه إلى الشعب أمس الثلاثاء: أعرف المخططات الإمبريالية، وأعرف بالتفصيل مخططات الأوليغارشية الكولومبية و(الرئيس البرازيلي) جايير بولسونارو.. وفي حال تجرأوا على تهديد أمن فنزويلا سنحطم أسنانهم ليتعلموا احترام القوات المسلحة والشعب في فنزويلا.



وأضاف: "نحن نريد السلام، ولكن إذا أردنا السلام فعلينا أن نستعد لحمايته"، مؤكدا أن بلاده ستجري في فبراير المقبل مناورات عسكرية، سيتدرب خلالها الجيش الفنزويلي على حماية المدن.



ودعا مادورو المبعوث الأمريكي الخاص لشئون فنزويلا، إيليوت أبرامز، لزيارة فنزويلا "ليرى الديمقراطية الحقيقية".



يذكر أن الولايات المتحدة هددت بزيادة الضغط على فنزويلا في أعقاب انتخاب نواب عن الحزب الاشتراكي الذي يقوده مادورو، لويس بارا رئيسا جديدا للبرلمان الفنزويلي بدلا من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعيد انتخابه لهذا المنصب خلال جلسة موازية للبرلمانيين المؤيدين له.