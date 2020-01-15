«ريادة الأعمال وإثبات الذات» ندوة لشباب الخارجة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، بقيادة وإشراف النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة، ندوة إعلامية للشباب بمدينة الخارجة بعنوان "ريادة الأعمال وإثبات الذات".



أكد أمين الحزب عبد الحميد منصور، أن تنظيم الندوة بمركز شباب الخارجة بمشاركة عدد من شباب الخريجين من مختلف الجنسين وأعضاء الحزب، ونُفذت الندوة تحت عنوان ريادة الأعمال وإثبات الذات، حاضر فيها محمود محروس عبد الوهاب خبير تنمية بشرية.



أضاف منصور أن، الندوة تأتي في إطار خطة الحزب للتواصل مع الشباب وتكثيف التوعية والتدريب والتثقيف في مختلف المجالات.