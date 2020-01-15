أعلنت سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولي، تمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولي، لمدة 5 ساعات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.



وقال محمد المهدي نصر عابدون، مدير إدارة الإعلام بمطار الخرطوم، إن التمديد تم لمزيد من الاحترازات الأمنية ولضمان سلامة الملاحة الجوية.



وأوضح أنه تم من قبل تعليق الرحلات الجوية للمطار لمدة 5 ساعات.



واعتقلت قوات الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء، 43 فردا من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، بعد قيامهم بالتمرد وإطلاق النيران بشكل عشوائي على المواطنين.



وأعلن جهاز المخابرات العامة في بيان له استعادة السيطرة على جميع مقار المخابرات في الخرطوم التي سيطر عليها متمردي المخابرات.



وقال في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها أبو بكر دمبلاب (رئيس جهاز المخابرات) بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".



وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بعد أن أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء؛ احتجاجًا على المقابل المادي الذي حصلوا عليه نظير إنهاء خدماتهم، ما أدى لإغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا.



وأذاع التلفزيون السوداني بيانًا لوزير الإعلام، فيصل محمد صالح، قال فيه إنَّ المسلحين عاملون سابقون في الجهاز «رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح».



وأوضح: «تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم، وسلاحهم للقوات النظامية».



ويعد إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.