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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إلغاء حبس شابين متهمين بالشذوذ الجنسى فى مدينة نصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:42 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عيسي
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قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أمس الثلاثاء، بإلغاء حكم أول درجة بحبس شابين والقضاء مجددًا ببراءتهما، في اتهامهما بإدارة مسكن لأعمال منافية للآداب العامة والإعلان عن أنفسهما لممارسة الشذوذ الجنسي والاعتياد على ذلك.

وتمكن حسين البقار محامي المتهمين من إلغاء حكم الحبس، وذلك عقب صدور حكم أول درجة من محكمة جنح مدينة نصر بالحبس ١٢ سنة لإحداهما عن الاتهامات الموجهة إليه، و٣ سنوات للمتهم الأخر.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 71679 لسنة 2019، عن ورود معلومات للإدارة العامة للآداب، مفادها قيام شخص بإدارة شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لاستقطاب الرجال راغبي الشذوذ الجنسي لممارسة الشذوذ داخل شقته نظير مبلغ مالي.

وأضافت التحقيقات أن تحريات ضباط الآداب أفادت بأنه عقب التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف مصدر سري بالتواصل مع المتحري عنهم ومجاراتهم، وأثناء ذلك عرض المتحري عنه ممارسة الشذوذ داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، نظير مقابل مادي.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية وتم ضبط المتهم وآخر أثناء ممارستهم للشذوذ الجنسي داخل شقته الكائنة بمدينة نصر، كما تم تحريز ملابس داخلية نسائية داخل الشقة يقومون بارتدائها أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي.

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