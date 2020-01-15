3 أبراج هى الأكثر براءة.. هل برجك منها؟

تختلف دائمًا الصفات بين مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، والسمات التي ترسم وتحدد شخصية كل منهم، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن مواليد الأبراج الأكثر براءة وطيبة.



برج الحمل:

يتربع مواليد برج الحمل على رأس قائمة مواليد الأبراج التي تتميز ببرائتها وطيبة قلبها، خاصة وأنهم لا يحقدون أو يطلقون الأحكام المسبقة على الأشخاص، ويتصرفوا أيضًا بصدق مع من حولهم.



برج القوس:

يتميز مواليد برج القوس بطيبة قلوبهم، ووضوحهم وبراءتهم فهم لا يفكرون في الناس بطريقة سيئة، إضافة إلى أنهم اصحاب شخصية شفافة وعفوية.



برج الميزان:

لا يطلق مواليد برج الميزان الأحكام المسبقة على الناس، ولا يحتفظوا بالكره والحقد في قلوبهم لأنهم من بين مواليد الأبراج التي تتمتع بطيبة قلب كبيرة تمنعهم من إيذاء الآخرين.