اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ثاني قاعدة عسكرية في مصر، والتي تحمل اسم قاعدة "برنيس الجنوبية".



ومن المقرر أن يشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ مناورة كبرى برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.



ويشارك في المناورة، حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.



وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد هذه القاعدة في مارس 2019، من الجو، وكانت تحت الإنشاء، وأُنشئت القاعدة العسكرية في أقل من عام.