دعم الشرعية باليمن: بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، بدء تطبيق المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.



وذكر «التحالف» أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الأطراف على تنفيذ الاتفاق.



ودخل «اتفاق الرياض» الذي يصنع أسسًا متينة للسلام والتعايش بين كل اليمنيين، مرحلته الثانية بإقرار مصفوفة أولية لتنفيذ ثلاثة بنود رئيسية خلال 15 يومًا.



وتشمل المصفوفة عودة القوات التي قدمت لعدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة قبل شهر أغسطس 2019، وتجميع ونقل الأسلحة والمتوسطة والثقيلة إلى معسكرات يُشرف عليها «التحالف»، وتبادل أسرى أحداث أغسطس بين طرفي الاتفاق عبر قوات الواجب السعودية، وإصدار قرار جمهوري بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.