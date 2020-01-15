أمطار ليلية غزيرة على أنحاء الإسكندرية قبيل نوة الغطاس (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار ليلية غزيرة على مناطق متفرقة، وذلك قبيل نوة عيد الغطاس.



وكانت أحياء الإسكندرية استعدت لهطول الأمطار هذا العام بالجولات الميدانية وتطهير الشنايش والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة، مع تحسن في السيولة المرورية وعودة المارة للكورنيش مرة أخرى.



وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في اجتماعه مع مسئولي الصرف الصحي، على ضرورة إصلاح كل العيوب التي حدثت بالطرق نتيجة تأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية.



وفي السياق ذاته، دفع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، بعدد من عربات الكسح والشفط إلى الأماكن المنخفضة في غرب المدينة ومناطق العجمي ومدخل عبدالقادر، متفقدًا أعمال تطهير وتسليك الشنايش في الشوارع الرئيسية على الكورنيش وأبي قير.



وكانت محافظة الإسكندرية قد وضعت 7 محاذير لتفادي الخطورة أثناء النوة، تتمثل في الآتي:

1- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

2- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

3- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

4- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

5- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا حتى نهاية السبت للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

6- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

7- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.