رسميًا.. مصر تعلن بدء ضخ الغاز الإسرائيلى اليوم

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة، ونظيره الإسرائيلي عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث ستخطو مصر خطوة جديدة في التحويل إلى مصر إقليمي للطاقة عبر استيراد الغاز وإسالته فى المحطات المصرية وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شتاينس وزير الطاقة الإسرائيلي، بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.





ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.