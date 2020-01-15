طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

في خطوة نحو تطبيق أول نشاط يجمع بين منهج التعليم المصري الجديد 2.0 وأنشطة "التوكاتسو" بشكل متكامل، نظمت المدرسة المصرية اليابانية بالسويس نشاطًا طلابيًا تحت عنوان "Egyptian day"، تضمن معايشة الطلاب لنافذة البيئات من منهج "اكتشف" الخاص لرياض الأطفال في المنهج المصري 2.0، مثل البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية.



وقالت سوزان يوسف مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، "إننا نسعى دومًا لغرس روح العطاء والانتماء لدى الأطفال، كجزء من المشاركات التي تقدمها المدرسة، والتزامها نحو المجتمع ما يساعد في غرس شعور الانتماء للمجتمع المدرسي والمجتمع المحيط عند الأطفال لتعميق مفهوم المواطنة لديهم".



وأوضحت أن، الأطفال عايشوا بأنفسهم بيئات مختلفة مثل: البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية، معبرين عن العادات والتقاليد من خلال الاستعراضات المختلفة، مشيرة إلى أن كل ما يتم رؤيته هو "ثمرة الدمج بين منهج التعليم الجديد 2.0 وأنشطة التوكاتسو".



وأضافت أن، المدرسة لا تقتصر فقط على الدراسة ولكن أيضا تعتبر منارة للمجتمع ولهذا "نحرص على أن يشعر الأطفال بأهمية الربط بين مدرستهم ومجتمعهم الكبير الذي ينتمون إليه، لذلك كانت مبادرتنا بتجهيز وجبات صحية وعصائر وحلويات بجودة عالية لتقديمها للأطفال ولكبار السن في دار للمسنين".