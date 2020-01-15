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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بقتل مسئول جمع الكارتة فى موقف سيارات العياط

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب بموقف سيارات العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلي أن، بداية الواقعة كانت بمشاجرة وقعت بين شقيقين توأم عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب ورفض السائق الالتزام بعرف الموقف.

أشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن السائق انصرف بعد تدخل المتواجدين ثم عاد حاملا فرد خرطوش وأطلق الرصاص صوب أحد الشقيقين فأصابه بطلقة في الوجه أردته قتيلا في الحال وتبين أن المجني عليه يدعى حسانين.

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض على المتهم وأمر العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط بتعيين خدمات ملاحظة أمنية داخل الموقف مسرح الجريمة لمنع تجدد المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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