انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مركب عائم بالبحر الأعظم

انتدبت النيابة العامة في جنوب الجيزة المعمل الجنائي، لفحص حريق نشب فى مركب عائم بالكورنيش في شارع البحر الأعظم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في عائمة "سفاري" بدائرة قسم الجيزة.



وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع لنشات الإطفاء النهري.



وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بالاشتراك مع رجال المرور؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.



وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون إصابات، ووجه قائد طاقم الإطفاء باستمرار سيارتين للتدخل حال حدوث طارئ.