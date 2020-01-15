وزير التموين: البورصة السلعية تقضى على احتكار الأسواق

طالب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المخابر أن تعمل من الساعة الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءًا، موضحًا أنه عقب قيام المخابر بدفع سعر الدقيق في الوقت الحالي، من حقها أن تعمل ليل نهار.



وقال وزير التموين، خلال حواره على شاشة «DMC»، ضمن احتفالية القناة بعيد ميلادها الثالث مع الإعلامي رامي رضوان، إن مصر من أوائل الدول التي كان بها بورصة عام 1800، وهي بورصة القطن؛ ولذلك لأنه سلعة عالمية وكانت مطلوبة في السوق العالمي.



وأضاف «مصيلحي»، أن مصر لديها خطة استراتيجية لتنمية المناطق اللوجستية، والتي تجعلنا نحزن الكميات الكبيرة اللازمة من السلع التموينية الأساسية ومنها البورصة السلعية؛ مؤكدًا أن البورصة السلعية تقضى على احتكار الأسواق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يخزن شخص ما سلعة ما لتعطيش السوق دون أن تتدخل وزارة التموين لمنع ذلك.