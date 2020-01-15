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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 16 متهمًا بـ«تنظيم جبهة النصرة»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:56 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
شيماء حسين- محمد عيسى
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، مرافعة الدفاع في محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرمللي، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية، وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية، تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وفي وقت سابق، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فيها: «وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والتخويف والفساد في الأرض، الذي نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بادعاء خدمة الشرع».

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