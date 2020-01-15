وزير التموين: أولويات عملى الملفات الواردة من الرئاسة

تحدث الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نشأته في قرية أبوكبير بمحافظة الشرقية، حيث ذكر أن والده كان لديه أرض في القرية، وكذلك مكتب محاماة، موضحًا أن تلاميذ والده في القانون ما زالوا يعتزون به.



وأضاف «مصيلحي»، خلال حواره على شاشة «DMC»، ضمن احتفالية القناة بعيد ميلادها الثالث مع الإعلامي رامي رضوان، أن والدته أيضًا من محافظة الشرقية من منطقة فاقوس، التي تبعد ربع ساعة فقط عن قرية أبوكبير، مشيرًا إلى أنه كان يقضي الإجازات في أبوكبير« كنا بنقضي مثلًا أسبوعين في الإسكندرية والباقي في البلد».



وتابع: «بعد ما الوالد توفى أنا اللي مسكت الأرض، وتوليت مسؤولية الأرض»، موضحًا أن شقيقه الأكبر تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدني، وسافر إلى الخارج، وهو الآن يعمل رئيسًا لقسم إدارة المنشآت في إحدى الشركات الكبرى في كندا.



وواصل: «أخويا اللي أكبر مني سافر، إحنا 6 أخوات، فأنا كنت الكبير اللي بعديه، كنت كل أسبوع أنزل اطمن على الأرض، وأقعد مع الناس اللي شغالة فيها وأحاسبهم، وكانت علاقتي بهم متميزة، وكنت بعاملهم بحق الله».



ولفت الوزير، إلى أنه يصل إلى مكان عمله في الوزارة الساعة 8.30 صباحًا، مؤكدًا على أنه يصر على عدم تأجيل الملفات: «معنديش حاجة اسمها سيبها لبكرة»، مشيرًا إلى أن أولويات عمله متعلقة بالملفات الواردة من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وجود مذكرة يجب أن تعرض في اجتماع مشترك، بالإضافة إلى العمل الروتيني الخاص بالوزارة وهو اعتماد المستندات.



وأكد وزير التموين، أنه يعطي أولوية لمجلس النواب، حيث لا يخصص يومًا محددًا في الأسبوع للقاء النواب، ولكنه يلتقيهم طيلة أيام الأسبوع إذا لم يكن يومه مزدحمًا، مشيرًا إلى أنه لا يغادر مكان عمله في الوزارة قبل الساعة 7.30 أو 8 مساءً.