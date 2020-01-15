1 أبريل.. أولى جلسات طعن المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس

حددت محكمة النقض، جلسة 1 أبريل المقبل كأولى جلسات نظر طعن المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام، لإدانتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في يوم 24 أبريل 2018، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، بالإعدام شنقًا، على كل من وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.



يذكر أن المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر أواخر أغسطس الماضى، إحالة الراهبين "إشعياء"، و"فلتاؤس"، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



وكانت وجهت النيابة للراهب المجرد إشعياء المقارى، والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.



وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب الراهب إشعياء جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به بمساعدة المتهم الثانى فلتاؤس المقارى.