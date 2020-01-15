رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

1 أبريل.. أولى جلسات طعن المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:03 ص
الأنبا أبيفانيوس
الأنبا أبيفانيوس
طباعة
حددت محكمة النقض، جلسة 1 أبريل المقبل كأولى جلسات نظر طعن المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام، لإدانتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في يوم 24 أبريل 2018، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، بالإعدام شنقًا، على كل من وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.

يذكر أن المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر أواخر أغسطس الماضى، إحالة الراهبين "إشعياء"، و"فلتاؤس"، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت وجهت النيابة للراهب المجرد إشعياء المقارى، والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب الراهب إشعياء جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به بمساعدة المتهم الثانى فلتاؤس المقارى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عائمة بكورنيش الجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إلقاء عامل جثة زوجته في الشارع بالنزهة

منذ أقل من ساعتين

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

تفاصيل إلقاء عامل جثة زوجته في الشارع بالنزهة

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة إحالتها للطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بينها العطش الدائم.. أعراض أمراض البنكرياس

سوء الهضم ينذر بنقص الفيتامينات والمعادن

أفضل علاج طبيعى لعقم الرجال

دراسة: التدخين قد يؤدي إلى الجنون

الرئيس نيوز

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي سلفاكير في جوبا

"بلومبرج": الجنيه المصري مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية

أكاذيب أردوغان وأجداده مع ليبيا (1): أسطورة استنجاد وفد طرابلسي بسليم الأول

"المنصة".. مسلسل درامي يكشف خبايا حرب المعلومات والميديا

منوعات

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

كشكول

تطبيق عملي لـ التوكاتسو .. طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

تعرف على نصيحة وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم يرد على شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية المعدلة

"شوقي"يكشف أسس ومعايير وضع امتحانات الثانوية المعدلة

إسلام سياسي

اشتباكات بين الأمن العراقى وعناصر تنظيم داعش شمال غرب بغداد

مريدى الشيخة نور الصباح يحتلفون بذكرى "العارف المندوه" بالغربية

إدعاء كوسوفو يوجه تهم الإرهاب لرجل وامرأة ألبانيين

العراق: إعتقال ثلاثة "إرهابيين" في الأنبار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

الأمسية الشعرية الرابعة من فعاليات ملتقى الشعر العربي (صور)

«قصص جنسية للأطفال» في العالم العربي: دور النشر المجهولة في قبضة البرلمان

مؤلفة «كوكب لونه بينك»: يروي أزمات المرأة في مجتمعها الذكوري

مؤلف «حواديت المآذن»: صنعتُ للقارئ فخا وسقطت فيه